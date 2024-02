Seleção Brasileira feminina de basquete estreia no Pré-Olímpico nesta quinta

Apesar do duro desafio diante da Austrália, que ocupa o top 3 do ranking mundial, a Seleção Brasileira vive seu melhor momento nos últimos oito anos, vindo dos títulos seguidos do Sul-Americano, do AmeriCupW e dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Terça foi dia de conhecer o Mangueirinho, realizar nosso primeiro treino na arena do Pré-Olímpico e de encontrar o governador do Pará para receber as boas vindas ?? Vamooo com tudo ?? pic.twitter.com/7InncSV9cb ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) February 6, 2024