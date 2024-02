Santos tem mudanças e Corinthians conta com Garro; veja escalações para clássico

Já o lateral esquerdo Felipe Jonatan fica apenas no banco de reservas. Ele se recupera de uma pancada no tornozelo esquerdo. Hayner será improvisado no setor.

Assim, o Santos terá: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; Diego Pituca, João Schmidt, Cazares e Otero; Guilherme e Willian Bigode.

O Peixe chega para o clássico embalado. O time vem conquistando ótimos resultados neste início de temporada. Até o momento, são quatro vitórias e uma derrota. Com isso, o clube lidera o grupo A do Paulistão, com 12 pontos, oito a mais que o Ituano, que aparece em segundo.

O Alvinegro Praiano, aliás, também é o primeiro na classificação geral, com dois pontos a mais que São Paulo e Palmeiras. Os rivais, no entanto, possuem um jogo a menos no torneio.

O Corinthians, por sua vez, contará pela primeira vez com o meia Rodrigo Garro, contratado na virada do ano. O jogador assume o lugar do jovem Matheus Araújo. Já Wesley, que teve bons minutos contra o Grêmio Novorizontino, ganhou a vaga de Gustavo Silva.

O interino Thiago Kosloski não contará com o lateral esquerdo Diego Palacios (lesionado), mas terá o retorno do zagueiro Caetano, suspenso na última rodada. O atacante Arthur Sousa, em transição física, é baixa.