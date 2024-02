Santos não vence um clássico na Vila Belmiro desde agosto de 2022

O adversário que o Santos mais enfrentou neste período foi justamente o Corinthians. Foram três encontros, com duas igualdades e um revés - jogo que terminou com muita confusão na casa santista.

Agora, o Peixe está embalado e espera encerrar essa má sequência. O time vem conquistando ótimos resultados neste início de temporada. Até o momento, são quatro vitórias e uma derrota. Com isso, o clube lidera o grupo A do Paulistão, com 12 pontos, oito a mais que o Ituano, que aparece em segundo.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Estadual.

Veja todos os últimos clássicos do Santos na Vila Belmiro: