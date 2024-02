Santos e Corinthians travam clássico dos reformulados, mas chegam em fases opostas

Se no Santos as mudanças trouxeram efeito positivo de imediato, não se pode dizer o mesmo no Corinthians. A equipe sofre com a falta de opções no elenco e acumula quatro derrotas seguidas no Paulista. A sequência ruim gerou a queda de Mano Menezes, que estava no clube desde final de setembro de 2023.

O Corinthians se encontra na última posição do grupo C, com apenas três pontos. Além disso, na tabela geral do Campeonato Paulista, o conjunto se encontra neste momento na zona de rebaixamento, na 15ª colocação.

A tendência é que António Oliveira seja anunciado como novo treinador do Corinthians em breve. Para o clássico contra o Santos, no entanto, o auxiliar Thiago Kosloski será o interino.