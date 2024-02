Paris Saint-Germain supera Stade Brestois e vai às quartas da Copa da França

Com o resultado pela Copa da França, a equipe comandada por Luis Enrique chegou ao seu 15º jogo consecutivo sem perder. No sábado, o Paris Saint-Germain volta a campo para enfrentar o Lille, às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 21ª rodada do Campeonato Francês.

O Stade Brestois, que deu adeus ao torneio, encara o Clermont no domingo, às 11h, no Stade Gabriel-Montpied, pela Ligue 1.

Os gols do jogo

O Paris Saint-Germain foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols. Os mandantes abriram o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Kylian Mbappé. O craque francês recebeu com liberdade dentro da área e soltou uma bomba no canto esquerdo.

Pouco depois, aos 36, o PSG voltou a marcar. Em uma jogada individual pela esquerda, Dembélé deixou o marcador para trás e cruzou rasteiro para a primeira trave. Danilo Pereira chegou antes da defesa para desviar à queima-roupa.