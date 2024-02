Palmeiras x Ituano: veja informações e prováveis escalações do jogo pela sexta rodada do Paulistão

Para esta partida, o Palmeiras terá três desfalques: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), Dudu (cirurgia no joelho direito) e Endrick (Seleção Pré-Olímpica). Nesta quarta-feira, o Verdão anunciou um novo reforço: o atacante Lázaro. O jogador, porém, ainda não está regularizado no BID da CBF e nem inscrito no Paulista. Portanto, ainda não pode entrar em campo.

O Ituano, comandado pelo técnico Márcio Freitas, é o segundo colocado do Grupo A, com quatro pontos, atrás do Santos, que tem 12. Portuguesa (3) e Santo André (2) estão na sequência. O clube de Itu ainda não venceu na competição. Em cinco jogos, foram três derrotas e um empate.

O último confronto entra Palmeiras e Ituano foi pela semifinal do Campeonato Paulista de 2023. Na última ocasião, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Murilo, avançou à final e conquistou a taça.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X ITUANO

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)