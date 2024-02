Palmeiras oficializa a contratação do atacante Lázaro

Recentemente, o Palmeiras perdeu o recém-contratado Bruno Rodrigues, que sofreu uma grave lesão no joelho. Ainda por cima, Endrick está servindo a Seleção Olímpica, enquanto Artur acabou negociado com o Zenit, da Rússia. Assim, o ataque alviverde necessitava de uma contratação.

"Estou aqui para ajudar no que for preciso no elenco. Importante é que todo mundo saia sorrindo e bem no final. Que seja uma temporada muito feliz aqui no Palmeiras. Tem que fazer gol (risos), ajudar a equipe marcando. O momento que entrar ali dentro de campo, é para marcar, fazer gol, criar jogadas. Tudo que for para ajudar o Palmeiras estarei disponível", finalizou o jovem natural de Belo Horizonte (MG), revelado no Flamengo.

No Palmeiras, Lázaro reencontra alguns nomes conhecidos, sobretudo de passagens pela Seleção de base - o jogador marcou o gol do título do Brasil na final do Mundial sub-17. "Fiquei muito feliz de reencontrar alguns amigos que já conhecia. Falei um pouco com o Richard Ríos (ex-Flamengo). O Garcia, o Fabinho, também conheço da época de Seleção de base. Tenho boa relação com todo mundo, são bons garotos. Nada melhor do que chegar agora ao Palmeiras, uma grande equipe, que sempre disputa títulos. Estou bem acompanhado e aos poucos eles vão passando mais do clube para mim", comentou.