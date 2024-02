Palmeiras busca 7ª vitória consecutiva contra o Ituano no Paulistão; veja retrospecto

De lá para cá, foram seis vitórias consecutivas em partidas contra o Ituano - tanto fora como dentro de casa. Foram três jogos como mandante e três como visitante. Nos jogos realizados no Novelli Júnior, inclusive, que o Verdão conseguiu melhores resultados.

Em 2018, o Palmeiras visitou o Ituano e venceu por 3 a 0. Um ano depois, bateu o adversário por 3 a 2 no Allianz Parque. Já em 2020, novamente longe de seus domínios, o Alviverde goleou por 4 a 0. Em 2021, os dois times não se enfrentaram.

As últimas três vitórias aconteceram recentemente. Em 2022, o Verdão ganhou do Ituano por 2 a 0 jogando diante de sua torcida. 2023 foi o ano em que as duas equipes voltaram a se encarar mais de uma vez no Paulista: uma pela fase de grupos e uma pelo mata-mata.

Nos dois embates, deu Palmeiras novamente. Na primeira fase do Paulistão do ano passado, os comandados de Abel Ferreira triunfaram por 3 a 1, fora de casa, com o time reserva. Já nas semifinais, a equipe sofreu, mas venceu por 1 a 0, com um gol de Murilo, avançando à decisão e conquistando o título.

Além de manter a sequência 100% diante do Ituano, o Palmeiras deseja manter a invencibilidade nessa edição do estadual. Até o momento foram quatro jogos, três triunfos e um empate - o clube lidera o Grupo B, com dez pontos conquistados. Abel, por sua vez, também busca seguir invicto contra o time do interior paulista.