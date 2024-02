Pablo decide, Athletico-PR ganha do Cascavel e lidera o Paranaense

Na noite desta quarta-feira, o Athletico-PR ganhou do Cascavel por 1 a 0, na Ligga Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, e assumiu a ponta do torneio.

Com 17 pontos, o time de Osorio está com três a mais que o Maringá, terceiro colocado e que pode retomar a liderança em caso de triunfo na rodada. Por outro lado, os visitantes se encontram em sexto lugar, com nove.

Na próxima rodada do torneio, o Athletico-PR encara o Londrina, às 16h (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Café. Já o Cascavel enfrenta o São Joseense, no domingo, no mesmo horário, no Estádio Municipal do Pinhão.