Nigéria e Costa do Marfim vencem e avançam à decisão da Copa Africana de Nações

Com a igualdade no placar, o jogo foi para as penalidades. O goleiro Stanley Nwabali defendeu duas cobranças, desperdiçadas por Teboho Mokoena e Evidence Makgopa, e foi o herói da classificação da Nigéria.

Na outra semifinal, a Costa do Marfim fez o primeiro e único gol da partida aos 19 minutos da etapa final, com Haller. Max Gradel recebeu pela direita, driblou e cruzou para o atacante, que finalizou pelo alto para balançar as redes.

A disputa pela terceira posição entre África do Sul e Congo será neste sábado, no Estádio Felix Houphouet-Boigny. E a grande final entre Nigéria e Costa do Marfim ocorre no domingo, no Estádio Olímpico de Ebimpé. Ambos os jogos estão marcados para às 17h (de Brasília).