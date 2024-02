Muricy sai em defesa de James e explica ausência do colombiano na Supercopa: "Pediu para não ir"

Muricy Ramalho, ídolo do São Paulo e atual coordenador de futebol do clube, comentou nesta terça-feira, em entrevista ao Canal do Nilson Cézar, sobre a ausência de James Rodríguez na Supercopa. O Tricolor Paulista bateu o Palmeiras na decisão, no último domingo, e o astro colombiano sequer viajou com o restante do elenco para a partida. A situação irritou a torcida, mas o ex-técnico saiu em defesa do meia.

"É um jogador exemplar, treina muito todos os dias. Viajou em muitos jogos. Nessa partida (Supercopa) pediu para não ir e nós respeitamos, porque temos que saber que do outro lado existe um ser humano. O nome que ele tem e por onde passou, você tem que respeitar. Na Copa do Brasil ele viajou e não jogou. Não é fácil para ele aguentar isso. Ele está se preparando, treinando forte. É questão de tempo do treinador, que é quem escala o time. A diretoria contrata jogador. A gente não se mete no trabalho do técnico. Se ele fosse um mala, indisciplinado, que não treina e se esconde seria diferente. Mas esse tipo de jogador não se cria porque sou o primeiro a cobrar", declarou.

Muricy também falou sobre as poucas oportunidades que James recebe com a camisa do São Paulo. Desde que o colombiano foi contratado, em julho de 2023, participou de apenas 14 jogos, com um gol e três assistências.