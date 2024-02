Muricy comenta competitividade no Brasil, e acredita em elenco do São Paulo: "A gente pode surpreender de novo"

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 7, 2024

"A gente nunca falou o nome dele, pra mim isso é uma surpresa. Ele está no Benfica, com um salário lá em cima. Não temos chances não (de competir com o Benfica)", afirmou.

Além disso, o ex-jogador e treinador comentou sobre o interesse do clube no zagueiro Wagner Leonardo, que pertence ao Vitória. A contratação de um defensor canhoto, que é o caso do atleta, pode ser a prioridade do clube nesta janela de transferências.

"Difícil falar de nomes, mas é um jogador que a gente gosta, de construção. É uma posição que temos que olhar com carinho porque nosso time tem esse pensamento de sair com a bola lá de trás. Quando se tem um canhoto o processo adianta, a bola já fica direcionada ao lateral-esquerdo ou ao ala. Há vários jogadores, mas é difícil porque esses atletas estão valorizados, são bons, então não é fácil trazer. Mas a gente está estudando, é hora de acharmos jogadores que tragam retorno. Nós temos muitos estrangeiros, então estamos atentos ao nosso mercado. Todos os campeonatos no Brasil olhamos com carinho e deve aparecer alguém, com certeza", contou.

Muricy também falou da importância de Calleri, que despertou interesse do River Plate nos últimos dias.