Lei do ex? Santos vai para clássico com quatro jogadores ex-Corinthians

O Santos recebe o Corinthians nesta quarta-feira e tenta se manter embalado no Campeonato Paulista. Para sair da Vila Belmiro com um bom resultado, o Peixe aposta na famosa 'lei do ex'.

O clube conta com quatro jogadores com passagem recente pelo Timão. São eles: Gil, Cazares, Otero e Willian Bigode. O número, aliás, poderia ser maior, mas Giuliano está lesionado.

Todos esses atletas chegaram ao Alvinegro Praiano nesta janela de transferências. Contudo, apenas Gil e Giuliano vieram direto do rival.