João Schimdt celebra 1º gol pelo Santos e exalta grupo: 'Bom trabalho'

João Schmidt chegou ao Santos para reforçar a equipe nesta temporada. Desde o começo do Paulista, o camisa 5 foi titular em todas as partidas.

Classificação e jogos Paulista

Com este resultado, o Santos chegou a 15 pontos e lidera a tabela geral do Estadual. No Grupo A, o time comandado por Fábio Carille tem 11 pontos de vantagem para a Portuguesa, segunda colocada do grupo. O Peixe tem cinco vitórias e uma derrota na competição.

O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Mirassol pela sétima rodada do Paulistão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.