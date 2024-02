Interino no Corinthians, Kosloski fala de "indignação do vestiário" e mira luta contra rebaixamento no Paulista

Thiago Kosloski, que ficou à beira do campo pelo Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Santos nesta quarta-feira (7), falou que o sentimento do vestiário é de "indignação" com o momento vivido pela equipe, que vem de cinco derrotas seguidas no Estadual. O auxiliar que vem atuando como técnico interino preferiu não vender ilusões à Fiel e disse que a briga do Timão é apenas uma só: escapar da zona de rebaixamento.

"O ano nem começou e estamos com cinco derrotas. Nosso maior desafio hoje é blindar os atletas, não esconder nosso sentimento de indignação. Essa indignação tem que se transformar em motivação para a gente dar uma resposta no domingo", comentou o profissional, projetando o duelo contra a Portuguesa.

Neste momento, o Corinthians está na penúltima colocação na tabela geral do Campeonato Paulista, com apenas três pontos conquistados. Apenas o Santo André está atrás do Timão, com duas unidades.