Interino do Corinthians lamenta saída de Mano e fala sobre chegada de António Oliveira: "Grande profissional"

Em relação a António, Kosloski disse conhecer o trabalho do português e se colocou para ajudar ele e toda sua comissão técnica no período de adaptação ao novo clube.

"Convívio vai ser o melhor possível, já nos enfrentamos como técnicos, é um grande profissional, não por acaso foi convidado pelo Corinthians. Esperamos que ele chegue, nos ajude. Vamos fazer o máximo possível para ajudá-lo e, junto com ele, colocar o Corinthians no caminho certo de novo", complementou o interino.

Com a derrota por 1 a 0 para o Santos, o Corinthians chegou à quinta derrota seguida no Campeonato Paulista. A equipe é a lanterna do grupo C, com três pontos, e está na penúltima colocação do Estadual. Kosloski deixou claro que a briga do Timão, neste momento, é para fugir da zona de rebaixamento.