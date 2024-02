Giro dos Estaduais: Bahia vence a quinta seguida, e Fortaleza empata no fim

Fim de jogo no Presidente Vargas. Nos acréscimos, o Fortaleza buscou o gol e empatou com o Ferroviário em 1×1 pela quarta rodada do Campeonato Cearense.

? Machuca#FortalezaEC #Cearense2024 pic.twitter.com/is1mNUwuub

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) February 8, 2024

Por outro lado, o Fortaleza quase teve a sua primeira derrota no Cearense. Graças ao gol de Machuca nos minutos finais, o Leão do Pici ainda arrancou um ponto do Ferroviário, fora de casa.

Com o resultado, os comandados de Vojvoda seguem na ponta do Grupo A, com dez pontos. O segundo colocado é o Maracanã, com oito.