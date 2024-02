Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Isolado na liderança do Campeonato Carioca, o Fluminense terá mais um compromisso pela competição nesta quinta-feira. Às 21h30 (de Brasília), os atuais campeões enfrentam o Sampaio Corrêa-RJ, no Maracanã, pela sétima rodada.

A transmissão da partida será feita pelos canais Band e Bandsports. Pela internet, o duelo será transmitido através do Canal GOAT, no YouTube.

Na luta pelo terceiro título seguido, o Tricolor, que vem de empate por 2 a 2 com o Boavista, lidera com 14 pontos, enquanto os visitantes entraram em crise após a derrota de 2 a 0 para o Volta Redonda e, estacionados com um ponto, querem se afastar da zona de rebaixamento.