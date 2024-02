Felipe Alves rasga elogios a Fábio, companheiro de Fluminense

O Fluminense contratou o goleiro Felipe Alves para esta temporada, que chega para ser a principal opção para Fábio no elenco. O novo arqueiro fez questão de elogiar o veterano companheiro.

"Desafio bom da nossa profissão. Todos os times da Série A começam com um bom goleiro. Qualquer time que eu tivesse escolhido ir, seria uma disputa boa. Estou feliz. É muito bom jogar com pessoas do nível do Fábio", disse.

Felipe Alves assinou contrato de uma temporada com o Fluminense. O goleiro lembrou que o Fluminense terá muitos jogos na temporada e chances podem surgir.