Felipão tem o desfalque de mais um titular para o jogo contra o Athletic; veja relacionados

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Athletic, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Felipão ganhou um novo desfalque do time titular: o meia Edenílson.

Além dele, Vargas e Alan Kardec também estão de fora do duelo. Na última terça-feira, o Galo confirmou uma lesão na panturrilha esquerda de Maurício Lemos e um problema na posterior esquerda de Zaracho, que completam a lista de baixas.

Com três pontos, o Atlético-MG está na segunda colocação do Grupo B, atrás do Villa Nova, com seis. A equipe ainda não conseguiu engrenar na temporada.