Dudu inicia processo de recuperação no campo e Palmeiras faz último treino antes de enfrentar o Ituano

O Palmeiras encerrou na manhã desta quarta-feira a preparação para o duelo contra o Ituano, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri, nesta quinta-feira.

Boa notícia para o Verdão é que o atacante Dudu progrediu na recuperação da cirurgia no joelho direito e passou a fazer tratamento no campo após completar cinco meses de cirurgia. O atleta vem fazendo tiros de corrida com velocidade moderada e trabalhos simples com bola, mas ainda não está em transição física.

Junto das atividades no gramado, que servirão para o jogador readquirir qualidade do movimento, Dudu seguirá cumprindo cronograma no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance.