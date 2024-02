Diany fala sobre pré-temporada do time feminino do Palmeiras e exalta grupo: "Determinado"

Metade da semana já foi! ??

Em fotos, um pouco do treino desta quarta-feira em Vinhedo.#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/5m7yc4tyL9

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) February 7, 2024

Neste ano, o Palmeiras terá as disputas do Campeonato Brasileiro, com início em março, e do Paulistão, previsto para iniciar em setembro. Em sua chegada, a jogadora falou da "mentalidade de ser campeã pelo clube". Dona de carreira vitoriosa, Diany reforçou estar confiante e enalteceu o elenco montado para 2024.