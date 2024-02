Deyverson se despede de António Oliveira, treinador encaminhado com o Corinthians

O treinador António Oliveira está a caminho do Corinthians, entretanto, ainda não teve sua contratação anunciada. Apesar disso, Deyverson, atacante do Cuiabá, utilizou seu Instagram para se despedir do técnico.

Apesar de não citar o nome, a mensagem de Deyverson deu a entender que ele estava se referindo a António Oliveira, com quem possuía relação muito amigável no Cuiabá.

"Triste e feliz ao mesmo tempo. Mas o futebol é assim, que você seja muito feliz. Não posso esconder que estou triste pela ida de um grande amigo, parceiro, paizão e treinador. Mas de uma coisa eu sei, ele vai surpreender todos aqueles que estão duvidando das suas qualidades".