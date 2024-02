Desejado pelo Corinthians, Coronado chega a acordo para rescindir com Al-Ittihad; entenda cenário

O meia Igor Coronado, de 31 anos, chegou a um acordo para rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O atleta interessa ao Corinthians, que agora vê caminho livre para avançar nas negociações.

Nascido em Londrina, Coronado tinha contrato com o clube árabe até junho de 2025. O meia tem interesse em atuar no Brasil.

O Timão sempre observou a situação de Coronado com carinho, mas aguardava sua saída do Al-Ittihad. O clube alvinegro chegou a abrir conversas com o estafe do atleta, e a Gazeta Esportiva apurou que o sentimento é de otimismo.