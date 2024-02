Coritiba vence Cianorte e assume a vice-liderança do Paranaense

Nesta quarta-feira, o Coritiba visitou o Cianorte no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Robson.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Guto Ferreira, que contou com o atacante Brandão expulso aos 21 da segunda etapa, chegou aos 16 pontos e ultrapassou o Maringá, atualmente com 14 somados e um jogo a menos. Entretanto, por conta da vitória do Athletico-PR diante do Cascavel também na noite desta quarta-feira, a equipe parou na vice-liderança, já que o rival assumiu a ponta com 17 conquistados. Por outro lado, o Cianorte, que por sua vez teve o meia Natham expulso aos 43 do segundo tempo, ficou estacionado na quinta posição com dez pontos.