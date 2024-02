Corinthians acerta contratação do meia Igor Coronado, que estava no Al-Ittihad

O Corinthians acertou a contratação do meia Igor Coronado, que estava no Al-Ittihad. A diretoria do Timão e o estafe do jogador já tinham um acordo verbal e o caminho da equipe brasileira ficou livre com a rescisão contratual do atleta com o clube árabe.

O Timão só anunciará a chegada de Coronado assim que o contrato for assinado, o que é considerado questão de tempo. A rescisão do meia de 31 anos com o Al-Ittihad aconteceu nesta quarta-feira (7), horas antes do clássico entre Corinthians e Santos.

Como Igor está atualmente sem clube, os "únicos" custos do Timão serão com salário, luvas e comissões. O atleta chegará para ajudar Rodrigo Garro na armação da equipe, que será comandada por António Oliveira.