Conheça a carreira de António Oliveira, provável novo treinador do Corinthians

O Corinthians está perto de anunciar a contratação do treinador António Oliveira, de 41 anos, que pertence ao Cuiabá. O jovem treinador viu sua carreira ir para frente após chegar ao Brasil como auxiliar técnico de Jesualdo Ferreira, no Santos.

Filho de Toni, ídolo do Benfica, António Oliveira teve uma carreira de jogador profissional encerrada precocemente, quando tinha apenas 29 anos, em 2011. De acordo com o Transfermarkt, ele contou com passagens por Benfica, Braga, Santa Clara, Casa Pia, Orienal e Fabriel Barreiras, todas equipes de Portugal.

Depois de se aposentar dos gramados, António Oliveira foi auxiliar técnico de seu pai no Tractor FC, do Irã, equipe na qual ficaram juntos entre os anos de 2012 e 2015. No começo de 2017, teve uma rápida passagem pelo Rudar Valenje, da Eslovênia, e depois rumou ao Kazma, do Kuwait, clube no qual foi auxiliar de seu pai por mais um ano e meio.