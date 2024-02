Com reservas, São Paulo vence Água Santa no Morumbis e lidera o Grupo D do Paulista

Sem dificuldades, o São Paulo venceu o Água Santa por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Morumbis. Com a equipe reserva após o título da Supercopa, o Tricolor conquistou mais um triunfo no Campeonato Paulista, o quarto, e segue invicto na temporada de 2024. O gols foram marcados por Bobadilla, Juan e Alan Franco.

O time de Thiago Carpini, agora, soma 13 pontos e ocupa a liderança do Grupo D do Estadual, com um jogo a menos. A equipe está em segundo lugar na classificação geral do Paulistão, só abaixo do Santos.

Já o Água Santa foi ultrapassado pela Ponte Preta e caiu para a terceira posição do Grupo B, com sete pontos. O time busca uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.