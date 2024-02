Com Neymar na Vila, Santos vence clássico pelo Paulista e afunda Corinthians na crise

O Santos manteve o seu embalo na temporada e aumentou a crise no Corinthians. Nesta quarta-feira, o Peixe venceu o clássico contra os rivais por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O gol foi anotado por João Schmidt.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano se aproximou ainda mais de uma vaga na próxima fase do Estadual. O clube lidera o grupo A, com 15 pontos, 11 a mais que o Ituano, que é o segundo. A equipe também é a líder na classificação geral.

Já o Timão segue com a vida difícil. O time amargou a sua quinta derrota seguida e está na lanterna da chave C, com somente três pontos, três a menos que o Mirassol, que abre a zona de classificação para as quartas de final. Os alvinegros também estão na vice lanterna da competição.