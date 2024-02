Com Messi e Suárez em campo, Inter Miami perde para o Vissel Kobe nos pênaltis

Em jogo amistoso, Vissel Kobe, do Japão, e Inter Miami, dos EUA, se enfrentaram no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, nesta quarta-feira. As equipes não conseguiram balançar as redes e ficaram no empate de 0 a 0 no tempo normal, entretanto, nas penalidades, os japoneses venceram por 4 a 3.

A principal atração do jogo foi a volta de Lionel Messi. O argentino entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo e formou dupla de ataque com Luis Suárez.

Nas penalides, o goleiro Arai, do Vissel Kobe, se destacou e defendeu duas penalidades, sendo uma do brasileiro Gregore. Lionel Messi não cobrou nenhum pênalti.