Com gol no fim, Flamengo ganha do Botafogo e assume a segunda colocação do Carioca

O Flamengo venceu por 1 a 0 o Botafogo nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 12 pontos e assumiram a vice-liderança do Campeonato Carioca. Já os alvinegros seguem com 11.

O clássico foi muito truncado, com raras chances de gol. O Fogão foi ligeiramente melhor na etapa inicial. No segundo tempo, o time de Tite foi pouco superior e conseguiu o gol da vitória nos acréscimos, com Léo Pereira.

O Flamengo volta a campo no sábado, quando encara o Volta Redonda, em jogo adiado da terceira rodada, no Maracanã. Já o Botafogo só joga na quarta-feira, também contra o Voltaço, no Raulino de Oliveira.