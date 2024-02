Chelsea faz três no Aston Villa e se classifica às oitavas da Copa da Inglaterra

Os gols do Chelsea sobre o Aston Villa

Mesmo atuando longe de seus domínios e contra o quarto colocado da Premier League, o Chelsea precisou de apenas dez minutos para abrir o placar. Nicolas Jackson fez jogada pela esquerda e passou para Madueke, que ajeitou para Gallagher finalizar de primeira e marcar.

Dez minutos mais tarde, Malo Gusto foi acionado por Madueke na direita e cruzou na cabeça de Nicolas Jackson, que testou para fazer fazer o 2 a 0.

Na volta do intervalo, Enzo Fernández precisou de apenas nove minutos para anotar o terceiro do Chelsea no jogo. O meia argentino cobrou falta com categoria e marcou um golaço.

Por fim, o Aston Villa descontou já nos acréscimos da etapa complementar. Aos 46 minutos, Moussa Diaby recebeu passe de Jacob Ramsey e bateu para diminuir a desvantagem na eliminação. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.