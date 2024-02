Cássio pode atingir marca histórica contra Santos e Corinthians prepara homenagem

O goleiro Cássio pode atingir uma marca histórica nesta quarta-feira (7), no clássico entre Corinthians e Santos. Caso entre em campo na Vila Belmiro, o arqueiro chegará aos 700 jogos com a camisa do Timão e será homenageado pelo clube e pela patrocinadora Nike.

No duelo contra o Santos, o tradicional número 12 do Gigante será feito por um quebra-cabeça, símbolo dos empecilhos de compreensão enfrentados por pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que afeta o desenvolvimento do cérebro e a capacidade de relacionamento com seres e ambientes.

Cássio é um ativista da causa por conta de sua filha Maria Luiza, que é portadora do TEA. "Nem todos sabem, mas eu tenho uma filha autista, a Maria Luiza, minha filha de quatro anos tem autismo. Eu comecei a pesquisar e ler mais sobre o assunto, sigo páginas de autismo. Como pai, quanto mais eu puder saber sobre autismo, até para dar suporte para minha esposa e para minha filha evoluir, eu vou fazer", disse o goleiro em entrevista, ao final de 2022.