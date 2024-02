Cássio avalia momento do Corinthians após derrota para Santos: "Culpa é de todo mundo"

O goleiro Cássio falou sobre o momento complicado do Corinthians após a derrota por 1 a 0 para o Santos, nesta quarta-feira (7). Na visão do ídolo do Timão, todos possuem responsabilidade nesse período contubado da equipe, que vem de cinco derrotas seguidas no Campeonato Paulista.

"É todo mundo, não é só treinador, é a gente também. Temos que ter personalidade nessa hora, precisamos melhorar, a culpa é de todo mundo", comentou Cássio em entrevista à TNT, após o duelo na Vila Belmiro.

Em relação ao jogo, o arqueiro viu como o mais equilibrado da sequência negativa recente do Timão. O gol do Peixe foi anotado por João Schmidt, no primeiro tempo, em jogada de cobrança de escanteio.