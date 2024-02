Carpini escala time reserva do São Paulo para enfrentar o Água Santa no Morumbis

O São Paulo está escalado com um time completamente reserva para o jogo contra o Água Santa, nesta quarta-feira, no Morumbis. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A ideia do técnico Thiago Carpini e controlar a carga dos jogadores para evitar lesões, principalmente dos atletas que vêm atuando com frequência. A equipe enfrentou dois clássicos em sequência, diante do Corinthians e do Palmeiras. O único titular nesta noite é o meio-campista Alisson.

O treinador também terá desfalques importantes. Os laterais direitos Igor Vinícius e Rafinha, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Lucas, machucados, são baixas. O colombiano James Rodríguez também pediu para rescindir o contrato e não deve jogar mais pelo clube.