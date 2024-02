Bruno Soares será homenageado no Rio Open 2024

O Rio Open, maior torneio da América do Sul, receberá na sua décima edição entre os dias 17 e 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, inúmeras personalidades do esporte nacional e mundial. Assim como nas edições anteriores, o torneio homenageará um grande nome do tênis brasileiro na Quadra Guga Kuerten, celebrando a carreira do mineiro Bruno Soares, campeão de seis Grand Slams e um dos grandes expoentes do Brasil no esporte pelo mundo por duas décadas.

Bruno pendurou a raquete após o US Open 2022, no torneio mais marcante de sua carreira. Foi em Nova Iorque que ele conquistou quatro de seus seis Grand Slams: dois nas duplas masculinas (2016 e 2020) e dois nas duplas mistas (2012 e 2014). No geral, Bruno foi campeão em 35 torneios e vice-campeão em outros 34.