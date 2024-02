Brasil vence a Argentina e termina a 1ª fase invicto na Copa América de futsal

Com a vaga na Copa do Mundo de futsal garantida, a Seleção Brasileira encerrou a primeira fase da Copa América com mais uma vitória. Nesta quarta-feira, na cidade de Luque, no Paraguai, vitória sobre a Argentina por 4 a 1.

Os gols brasileiros foram de Marlon, Valério, Dyego e um gol contra. Com o resultado, o Brasil fecha na primeira colocação do grupo B, com 100% de aproveitamento.