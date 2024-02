Bons números de Yuri Alberto contra Santos viram trunfos para Corinthians no clássico

O atacante Yuri Alberto não vive grande momento, tendo até perdido a titularidade para Pedro Raul no último domingo (4), contra o Grêmio Novorizontino. No entanto, os bons números do camisa 9 diante do Santos são trunfos para o Corinthians no clássico que será disputado na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (7).

Com a camisa do Timão, Yuri Alberto anotou dois gols em quatro jogos contra o clube que o revelou para o futebol. Inclusive, o atleta foi às redes nos dois últimos clássicos alvinegros disputados na Vila Belmiro.

No confronto do dia 21 de junho de 2023, Yuri encerrou um jejum de 10 jogos sem marcar e, após a partida, percorreu todo o gramado de joelhos, como pagamento de uma promessa. Quando encara o Santos na Vila, o jovem de 22 anos costuma ser muito hostilizado.