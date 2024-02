Bombas e confusão: relembre último clássico entre Santos e Corinthians na Vila

Os atletas do Timão correram para o vestiário. Já os santistas precisaram esperar por um tempo no circulo central. Inicialmente, eles tentaram entrar no túnel, mas a torcida do Santos no setor das organizadas atirou mais fogos na direção do gramado. Na segunda tentativa, os atletas correram e conseguiram acessar o túnel.

Os torcedores também sofreram. Na tentativa de sair do estádio, algumas pessoas acabaram ficando presos para dentro. Com o forte cheiro de gás de pimenta, alguns passaram mal e outros xingaram os seguranças pedindo para que os portões fossem abertos.

Do lado de fora, o clima também foi muito tenso. Torcedores entraram em conflito com a Polícia Militar, que utilizou gás de pimenta para dispersar a confusão.

Mais tarde, a situação chegou a ficar mais calma. Contudo, instantes depois, cerca de 50 pessoas se juntaram e partiram para cima dos policiais. Imediatamente, os agentes responderam com gás de pimenta, balas de borracha e jatos de água.