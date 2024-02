Bobadilla elogia elenco e enaltece invencibilidade do São Paulo na temporada

"É por isso que o plantel profissional tem vários jogadores, para que o professor possa escolher quem quiser. Quem entra tem que mostrar que está preparado para quando precisar. Estou muito feliz pela vitória e pelo gol. Nós temos um elenco muito bom", acrescentou.

Com um jogo a menos, o São Paulo ocupa a liderança do Grupo D, com 13 pontos, e está no segundo lugar da tabela geral do Paulistão. O próximo compromisso da equipe é contra a Ponte Preta, neste sábado, às 18h (de Brasília), pela sétima rodada do Estadual.