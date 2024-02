Atlético de Madrid é superado pelo Athletic Bilbao no duelo de ida da semifinal da Copa do Rei

O próximo jogo do Atlético de Madrid será diante do Sevilla no próximo domingo, às 14:30 (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Já o Athletic Bilbao retorna aos gramados na próxima segunda, contra o Almería, também pela 24ª rodada da competição. A bola rola às 17:00 (de Brasília), no Estádio Mediterrâneo.

O gol

O Atlhetic Bilbao marcou o único gol da partida com Álex Berenguer aos 25 da primeira etapa. O jogador aproveitou a cobrança de pênalti e deslocou o goleiro Oblak para balançar as redes. Apesar do árbitro marcar uma penalidade nos acréscimos da segunda etapa para os donos da casa, o VAR analisou a jogada e anulou a marcação, já que Morata estava em posição irregular na jogada.