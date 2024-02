Após vitória do Grêmio, atacante André celebra gol contra o Novo Hamburgo

Autor de um dos gols da vitória do Grêmio, André falou após o quinto triunfo do Imortal no Gauchão, dessa vez, contra o Novo Hamburgo por 2 a 0, em casa.

O jovem de 22 anos destacou o trabalho para ter mais uma atuação positiva em 2024 e focou no próximo compromisso da equipe.

"Agradecer a Deus e glorificar o nome dele por tudo que ele tem feito em minha vida. É fruto de trabalho, eu trabalhei muito forte e graças a Deus ele me abençoou com o gol e mais importante de tudo com a vitória", afirmou.