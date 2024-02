Zico será embaixador de programa do Time Brasil em Paris 2024

Astro do futebol brasileiro e do Flamengo, Zico será um dos embaixadores do Time Brasil para os Jogos Olímpicos. O Galinho foi confirmado no programa de padrinhos e madrinhas da delegação que irá para Paris-2024.

A intenção da criação da posição era ter um ídolo do esporte brasileiro, que nunca tivesse participado dos Jogos, mas que fosse uma "unanimidade" entre os torcedores. Assim, o Galinho foi o escolhido para acompanhar a delegação do Time Brasil em Paris durante os Jogos Olímpicos.

"Fiquei muito sensibilizado e feliz, por ser do esporte, por adorar participar e ver competições de outras modalidades. Recebi o convite do COB, aceitei de imediato. É uma honra para nós, como brasileiros. Não tive a chance de disputar os Jogos Olímpicos. Isso me frustrou muito na época, por ter jogado todo o Pré-Olímpico. Receber esse convite me fez ver que era a oportunidade de conhecer de perto uma competição que eu admiro bastante. É bacana para quem ama e adora o esporte", disse Zico.