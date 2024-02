Última vitória do Santos contra o Corinthians na Vila pelo Paulistão foi em 2016

Classificação e jogos Paulista

Considerando as demais competições, a última vitória foi em 2022, pela volta da Copa do Brasil. O Peixe até venceu por 1 a 0, mas amargou a eliminação pela derrota na ida por 4 a 0.

Em busca de capitalizar a sequência ruim do rival, o Santos entra em campo nessa quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília). Com 12 pontos, os comandados de Carille estão com oito de vantagem para o Ituano, segundo colocado do Grupo A.

