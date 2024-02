Tite explica posicionamento de De la Cruz no Flamengo

O Flamengo ficou no empate com o Vasco no primeiro clássico da temporada. Apesar de ter desperdiçado um pênalti nos minutos finais, os rubro-negros tiveram dificuldade com a marcação adversária durante os 90 minutos.

A equipe teve mais posse de bola, mas pouco incomodou o goleiro do Vasco. As melhores chances vieram em lances de bola parada.

Uma das críticas em relação a atuação da equipe foi a falta de objetividade. O Flamengo atuou com o meio campo sendo formado por Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta.