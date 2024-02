São Paulo x Água Santa: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

Após o título inédito da Supercopa do Brasil, o São Paulo enfrenta o Água Santa nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Morumbis.

O Tricolor chega embalado pela conquista inédita em cima do rival Palmeiras, nos pênaltis, em decisão disputada no Mineirão. O resultado deu ainda mais força ao trabalho de Thiago Carpini, que já havia quebrado o tabu em Itaquera diante do Corinthians.

Apesar de ter um jogo a menos no Estadual, o São Paulo ainda é o líder do Grupo D, com dez pontos. Invicto, o clube soma três vitórias e um empate em quatro partidas.