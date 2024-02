Santos x Corinthians: veja escalações e informações do clássico válido pelo Paulistão

Dentro de campo, o Timão terá o retorno do zagueiro Caetano, que cumpriu suspensão contra o Grêmio Novorizontino no último domingo. Diego Palacios, com lesão no joelho esquerdo, é baixa certa, enquanto Arthur Sousa, com desconforto muscular, é dúvida.

O Corinthians se encontra na lanterna do grupo C com apenas três pontos conquistados. O Red Bull Bragantino lidera a chave com sete pontos, enquanto Mirassol (seis) e Inter de Limeira (quatro) vêm logo atrás, na frente do Timão.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X CORINTHIANS

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 07 de fevereiro de 2024, quarta-feira