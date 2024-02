Santos renova contrato com ídolos Eternos em encontro na Vila Belmiro

Nesta terça-feira, os Ídolos Eternos do Santos renovaram os seus contratos por mais um ano. Os novos vínculos foram sacramentados em encontro na Vila Belmiro, com a presença do presidente Marcelo Teixeira.

Pepe, Lima, Mengálvio, Clodoaldo, Manoel Maria e Abel Verônico foram recepcionados na sala da presidência e assinaram seus novos contratos com o clube. O ídolo Edu, em viagem com o elenco que está disputando a Equality Cup, no Catar, assinará quando retornar ao Brasil.