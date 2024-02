Santos inscreve jogador de 17 anos no Paulistão em meio a problemas na lateral

Além disso, o recém-contratado Jorge ainda não está à disposição. Desta forma, o lateral direito Hayner precisou ser improvisado na esquerda durante a etapa final da partida contra o Bugre.

Em meio a este cenário, Souza pode ganhar mais espaço. Como publicado pela Gazeta Esportiva, o atleta de 17 anos já vem sendo avaliado por Carille desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No torneio, Menino da Vila atuou em cinco dos seis jogos que o Alvinegro Praiano disputou, com um gol e duas assistências.

Souza nasceu em 2006, em Mauá (SP). O jogador chegou ao Santos com 9 anos. Ele atuava pelo Juventus, no futsal, e chamou atenção do time do litoral paulista em uma partida pelo Paulista. Ele recebeu um convite para realizar testes e foi aprovado.

A princípio, o garoto chegou para compor o ataque e depois foi colocado na lateral. No Peixe, ele também já chegou a jogar como meia.

Souza ainda soma convocações para a Seleção Brasileira de base. O defensor foi campeão Sul-Americano sub-17 no ano passado e atuou na última Copa do Mundo da categoria.