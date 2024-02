Santos define novos membros do Conselho Consultivo do clube

"Reunião extremamente positiva. Ficamos de discutir na próxima reunião a manutenção ou não das reuniões híbridas, e o plenário compreendeu a necessidade que a mesa expos de levar essa questão adiante. E a presença do presidente Marcelo Teixeira e dos membros do Comitê de Gestão foi profundamente benéfica, pois permitiu aos conselheiros formularem questionamentos acerca da condução do executivo", disse Fernando Reverendo Vidal Akaoui, presidente do Conselho Deliberativo.

"O presidente Marcelo, como sempre, muito lúcido e competente, conseguiu esclarecer pontos relevantes aos conselheiros, o que faz com o que conselho e diretoria estejam na mesma sintonia", completou.

Dentro de campo, o Santos encara o Corinthians nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h30 (de Brasília).